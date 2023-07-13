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Европейский суд отклонил иск Армении о временной гарантии в отношении Лачынской дороги

Европейский суд отклонил иск Армении о временной гарантии в отношении Лачынской дороги Европейский суд по правам человека полностью отклонил запрос Армении от 21 июня 2023 года по судебному делу Армении против Азербайджана о применении временных мер безопасности.
Внешняя политика
13 июля 2023 г. 23:26
Европейский суд отклонил иск Армении о временной гарантии в отношении Лачынской дороги

Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) полностью отклонил запрос Армении от 21 июня 2023 года по судебному делу Армении против Азербайджана о применении временных мер безопасности.

Об этом Report сообщил полномочный представитель Азербайджана при Европейском суде по правам человека, заместитель председателя Верховного суда Чингиз Аскеров.

Таким образом, Европейский суд постановил, что требование Армении о снятии пограничного пункта пропуска является необоснованным.

ЕСПЧ также не обнаружил, что ППП мешает движению по Лачынской дороге

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Версия на азербайджанском языке Avropa Məhkəməsi Ermənistanın Laçın yolu ilə bağlı müvəqqəti təminat tələbini rədd edib

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