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    Европейский суд обнародовал статистику по Азербайджану за прошлый год

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В  прошлом году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял 97 решений по Азербайджану.

    Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном сегодня ежегодном докладе ЕСПЧ "Обзор деятельности за 2017 год".

    Согласно данным, приведенным в обзоре, за прошедший год в ЕСПЧ было принято на рассмотрение 679 заявлений по Азербайджану. 210 были отклонены, по 97 делам были вынесены решения.

    По сравнению с 2016-м годом количество принятых на рассмотрение ЕСПЧ дел касательно Азербайджана выросло. Для сравнения, в 2016 году было принято на рассмотрение 331  заявление по Азербайджану, 136 из них были отклонены, по 50 - ЕСПЧ вынес решения.

    На стадии коммуникации с правительством Азербайджана в 2017 году находились 168 дел.

    Азербайджан присоединился к Европейской конвенции по правам человека в январе 2001 года. Первое дело было принято в 2006 году. 

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