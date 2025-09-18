Еврокомиссар Кос ознакомится с процессом разминирования в Агдаме

Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения Марта Кос, прибывшая сегодня в Азербайджан, отправилась в Агдам.

Об этом Report сообщили в Представительстве ЕС в Азербайджане.

Отмечается, что в рамках визита в Агдам еврокомиссар встретится с представителями, занимающимися разминированием на освобожденных территориях.

Кос также обсудит с правительством Азербайджана общие стратегические интересы, включая вопросы энергетики, транспорта и борьбы с минами. Запланированы встречи Марты Кос с официальными лицами Азербайджана.