Aİ-nin genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Ağdama gedir
Xarici siyasət
- 18 sentyabr, 2025
- 10:19
Bu gün Azərbaycana gələn Avropa İttifaqının genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Marta Kos Ağdama gedir.
Bu barədə "Report"a Avropa İttifaqının Azərbaycandakı Nümayəndəliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, avrokomissar Ağdama səfər çərçivəsində azad edilmiş ərazilərdə minatəmizləmə fəaliyyəti ilə məşğul olan nümayəndələrlə görüşəcək.
M.Kos, eyni zamanda, Azərbaycan hökuməti ilə ortaq strateji maraqları, o cümlədən enerji, nəqliyyat və minalar əleyhinə mübarizə məsələlərini müzakirə edəcək. Marta Kos Azərbaycanda yüksək səviyyəli rəsmilərlə görüşlər keçirəcək.
Son xəbərlər
10:47
Kiyevdə Ukrayna-Polşa hərbi əməkdaşlığı müzakirə ediləcəkDigər ölkələr
10:45
Fransa büdcəyə qənaət səbəbindən kütləvi etirazlara və tətillərə hazırlaşırDigər ölkələr
10:36
Çempionlar Liqası: Azərbaycanın minifutbol komandaları növbəti matçlarına çıxacaqlarFutbol
10:34
Foto
Milli Musiqi Günü münasibətilə Üzeyir Hacıbəylinin məzarı ziyarət edilibİncəsənət
10:30
ADB Azərbaycanda özəl sektor layihələrinin keyfiyyətini yaxşılaşdıracaqMaliyyə
10:29
Türkiyədə İŞİD-lə əlaqədə şübhəli bilinən 51 nəfər saxlanılıbRegion
10:26
Azərbaycan klubu serbiyalı basketbolçu transfer edibKomanda
10:19
Aİ-nin genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Ağdama gedirXarici siyasət
10:16