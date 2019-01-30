Еще один город во Франции подписал Декларацию о дружбе с Азербайджаном

Париж. 30 января. REPORT.AZ/ Между Азербайджаном и французским городом Монтро-Фот-Йон подписана Декларация о дружбе.

Как сообщает западноевропейское бюро Report, Декларацию о дружбе подписали мэр города Монтро-Фот-Йон Джеймс Шерон и посол Азербайджанской Республики во Франции Рахман Мустафаев.

Декларация о дружбе предусматривает проведение мероприятий для еще большего сближения двух народов, осуществление различных обменов и сотрудничества в разных сферах между городом Монтро-Фот-Йон и нашей страной. В декларации отмечается, что особое внимание следует уделить реализации проектов по образованию и культуре.

Город Монтро-Фот-Йон (Montereau-fault-Yonne) находится в регионе Иль-де-Франс (Île-de-France), в департаменте Сена и Марна (Seine-et-Marne) в окрестностях Парижа. Население города около 20 тыс. человек. Город стал побратимом турецкого города Айдын. На территории города находится место слияния одной из крупных рек Франции Сены и реки Йонна, и это удачное географическое положение положительно влияет на экономическое развитие станы.