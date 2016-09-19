ЕС выделил 37,3 млн евро на проекты для стран Восточного партнерства

Баку. 19 Сентября. REPORT.AZ/ Для стран, участвующих в программе «Восточное партнерство», будет осуществлено несколько проектов, для которых Евросоюз (ЕС) утвердил бюджет в размере 37,3 млн евро.

Как передает Report, соответствующая информация опубликована на официальном сайте ЕС.

Самая большая сумма – 20 млн евро предназначено для проекта под названием EU4Youth, основное направление которого – трудоустройство молодежи.

Второй проект – интеграция малого и среднего бизнеса в странах «Восточного партнерства», на который выделено 6 млн евро. Третий же проект - морская безопасность и защита окружающей среды в Черноморском и Каспийском регионах, для чего предполагается 4 млн евро.

В программе «Восточное партнерство» участвуют Грузия, Армения, Азербайджан, Украина, Молдова и Беларусь.