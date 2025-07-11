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ЕС внимательно следит за мирным процессом между Азербайджаном и Арменией

ЕС внимательно следит за мирным процессом между Азербайджаном и Арменией За кулисами Европейский союз внимательно отслеживает ситуацию в регионе.
Внешняя политика
11 июля 2025 г. 19:32
ЕС внимательно следит за мирным процессом между Азербайджаном и Арменией

За кулисами Европейский союз внимательно отслеживает ситуацию в регионе Южного Кавказа.

Об этом заявила высокопоставленная представительница ЕС на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос европейского бюро Report.

"Спасибо, что упомянули эти важные переговоры [между Азербайджаном и Арменией]. Мы внимательно следим за тем, что происходит в регионе, также поощряя обе стороны прийти к нормализации отношений и успешно завершить мирные переговоры", - подчеркнула она.

При этом, по ее словам, вопрос по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией не включен в повестку предстоящего заседания Совета министров иностранных дел ЕС, которое состоится в начале следующей недели в Брюсселе.

"Однако министры иностранных дел могут пожелать выразить свою поддержку мирному процессу между сторонами", - добавила представитель ЕС.

Отметим, что 10 июля в Абу-Даби состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Лидеры обсудили вопросы мирного урегулирования и договорились продолжить двусторонние переговоры, а также шаги по укреплению доверия между странами.

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Версия на английском языке EU closely following Azerbaijan-Armenia peace process
Версия на азербайджанском языке Aİ Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesini diqqətlə izləyir

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