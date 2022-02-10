ЕС поставит в Азербайджан оборудование для хранения вакцин

Заказано оборудование для передачи здравоохранительным структурам в Азербайджане в целях усиления системы холодной цепи. Заказы в ближайшее время будут доставлены в Азербайджан.

Заказано оборудование для передачи здравоохранительным структурам в Азербайджане в целях усиления системы холодной цепи. Заказы в ближайшее время будут доставлены в Азербайджан.

Как передает Report, об этом сказала руководитель финансируемого Европейским союзом проекта "Поддержка вакцинации от COVID-19" Севиндж Гасанова.

По ее словам, также ведется подготовка к инвентаризации системы холодной цепи в учреждениях здравоохранения Азербайджана:

"Этот процесс будет осуществлен с использованием онлайн-программы ВОЗ. В ближайшее время учреждения здравоохранения будут обеспечены транспортными средствами с холодильным оборудованием, морозилками, холодными ящиками, охладителями вакцин, вакцинными переносчиками, устройствами мониторинга температуры и электронными индикаторами замерзания".