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ЕС поставит в Азербайджан оборудование для хранения вакцин

ЕС поставит в Азербайджан оборудование для хранения вакцин Заказано оборудование для передачи здравоохранительным структурам в Азербайджане в целях усиления системы холодной цепи. Заказы в ближайшее время будут доставлены в Азербайджан.
Внешняя политика
10 февраля 2022 г. 13:00
ЕС поставит в Азербайджан оборудование для хранения вакцин

Заказано оборудование для передачи здравоохранительным структурам в Азербайджане в целях усиления системы холодной цепи. Заказы в ближайшее время будут доставлены в Азербайджан.

Как передает Report, об этом сказала руководитель финансируемого Европейским союзом проекта "Поддержка вакцинации от COVID-19" Севиндж Гасанова.

По ее словам, также ведется подготовка к инвентаризации системы холодной цепи в учреждениях здравоохранения Азербайджана:

"Этот процесс будет осуществлен с использованием онлайн-программы ВОЗ. В ближайшее время учреждения здравоохранения будут обеспечены транспортными средствами с холодильным оборудованием, морозилками, холодными ящиками, охладителями вакцин, вакцинными переносчиками, устройствами мониторинга температуры и электронными индикаторами замерзания".

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Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı tərəfindən Azərbaycana səhiyyə avadanlıqları gətiriləcək

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