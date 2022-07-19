ЕС поддерживает усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

ЕС поддерживает все усилия по превращению Южного Кавказа в безопасное, стабильное, процветающее пространство для всех людей

Европейский союз поддерживает усилия по превращению Южного Кавказа в безопасное, стабильное, процветающее пространство.

Как сообщает Report, об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил по итогам 18-ого заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Европейский союз, состоявшегося сегодня в Брюсселе.

"Мы обсуждали с главой МИД Азербайджана отношения с соседями и, в частности, с Арменией.В этой связи я приветствую встречу между главами МИД Азербайджана и Армении, которая состоялась в минувшую субботу в Тбилиси. ЕС готов поддержать эти усилия и активно работает над устранением разногласий и поиском решений",- заявил Боррель.