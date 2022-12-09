ЕС обсуждает судьбу миссии наблюдателей в Армении после 19 декабря

В Евросоюзе (ЕС) обсуждают вопрос продления миссии в Армении.

В Евросоюзе (ЕС) обсуждают вопрос продления миссии в Армении.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.

"Мы отмечаем позитивный эффект от присутствия наблюдателей. Их мандат истекает 19 декабря. Мы обсуждаем дальнейшие возможности", - сообщил источник.

Главы МИД ЕС 17 октября на заседании в Люксембурге официально утвердили отправку 40 наблюдателей в Армению. Наблюдатели прибыли в регион и приступили к работе 20 октября. Миссия рассчитана на два месяца, и завершается 19 декабря.