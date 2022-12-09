О нас

ЕС обсуждает судьбу миссии наблюдателей в Армении после 19 декабря

ЕС обсуждает судьбу миссии наблюдателей в Армении после 19 декабря В Евросоюзе (ЕС) обсуждают вопрос продления миссии в Армении.
Внешняя политика
9 декабря 2022 г. 15:16
ЕС обсуждает судьбу миссии наблюдателей в Армении после 19 декабря

В Евросоюзе (ЕС) обсуждают вопрос продления миссии в Армении.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.

"Мы отмечаем позитивный эффект от присутствия наблюдателей. Их мандат истекает 19 декабря. Мы обсуждаем дальнейшие возможности", - сообщил источник.

Главы МИД ЕС 17 октября на заседании в Люксембурге официально утвердили отправку 40 наблюдателей в Армению. Наблюдатели прибыли в регион и приступили к работе 20 октября. Миссия рассчитана на два месяца, и завершается 19 декабря.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aİ Ermənistanın Azərbaycanla sərhədində müşahidəçi missiyasının uzadılmasını müzakirə edir

Другие новости из категории

Уганда изучает опыт председательства Азербайджана в Движении неприсоединения
Уганда изучает опыт председательства Азербайджана в Движении неприсоединения
9 декабря 2022 г. 14:05
Григорян: Ереван и Баку договорились только по одному пункту мирного договора
Григорян: Ереван и Баку договорились только по одному пункту мирного договора
9 декабря 2022 г. 13:46
Эксперт: Визит премьера Албании в Азербайджан - важное событие в двусторонних отношениях
Эксперт: Визит премьера Албании в Азербайджан - важное событие в двусторонних отношениях
9 декабря 2022 г. 12:03
ООН в Азербайджане объявляет кампанию в честь 75-летия Дня прав человека
ООН в Азербайджане объявляет кампанию в честь 75-летия Дня прав человека
9 декабря 2022 г. 11:33
Глава МИД проинформировал помощника госсекретаря США о незаконной деятельности на Лачынской дороге
Глава МИД проинформировал помощника госсекретаря США о незаконной деятельности на Лачынской дороге
8 декабря 2022 г. 20:53
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
8 декабря 2022 г. 20:30
Пашинян обсудил со спецпредставителем ЕС процесс нормализации отношений с Азербайджаном
Пашинян обсудил со спецпредставителем ЕС процесс нормализации отношений с Азербайджаном
8 декабря 2022 г. 19:55
Новый посол Мексики прибыл в Баку
Новый посол Мексики прибыл в Баку
8 декабря 2022 г. 17:23
Джейхун Байрамов встретился с президентом Турецкой национальной комиссии по делам ЮНЕСКО
Джейхун Байрамов встретился с президентом Турецкой национальной комиссии по делам ЮНЕСКО
8 декабря 2022 г. 17:14
Депутат: Мировое сообщество игнорировало резолюции ООН по Азербайджану
Депутат: Мировое сообщество игнорировало резолюции ООН по Азербайджану
8 декабря 2022 г. 16:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi