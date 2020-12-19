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ЕС хочет подписать новое соглашение о партнерстве с Азербайджаном

ЕС хочет подписать новое соглашение о партнерстве с Азербайджаном Евросоюз хочет заключить новое соглашение о партнерстве с Азербайджаном, в том числе по закупкам газа, а также принимать участие в урегулировании в Нагорном Карабахе
Внешняя политика
19 декабря 2020 г. 02:09
ЕС хочет подписать новое соглашение о партнерстве с Азербайджаном
Жозеп Боррель

Евросоюз хочет заключить новое соглашение о партнерстве с Азербайджаном, в том числе по закупкам газа, а также принимать участие в урегулировании в Нагорном Карабахе.

Как передает Report, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета партнерства ЕС - Азербайджан.

"ЕС хочет заключить новое амбициозное и всеобъемлющее соглашение по сотрудничеству с Азербайджаном, основанное на соблюдении демократии, прав человека и фундаментальных свобод. Это будет способствовать диверсификации азербайджанской экономики и развитию наших торговых отношений, а также будет способствовать развитию нашего партнерства в самой широкой форме, - заявил Боррель. - ЕС готов поддерживать и формировать долгосрочное урегулирование нагорнокарабахского конфликта в тесном взаимодействии с Минской группой ОБСЕ".

В свою очередь, еврокомиссар по расширению Оливер Варгелий подчеркнул заинтересованность Евросоюза в развитии газового сотрудничества с Азербайджаном. Он в очередной раз напомнил, что Брюссель ожидает получения первых поставок газа из Азербайджана по Южному газовому коридору до конца текущего года, и отметил, что Брюссель изучает возможность продлить этот газотранспортный проект на Западные Балканы.

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Версия на азербайджанском языке Cozef Borel: Aİ Azərbaycanla yeni tərəfdaşlıq sazişi imzalamaq istəyir

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