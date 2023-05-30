ЕС готовит "большую встречу" Алиева, Пашиняна, Макрона, Шольца и Мишеля в Кишиневе

Евросоюз (ЕС) готовит "большую встречу" между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, лидерами Франции и Германии Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцем, а также главой Евросовета Шарлем Мишелем на полях Европ

Евросоюз (ЕС) готовит "большую встречу" между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, лидерами Франции и Германии Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцем, а также главой Евросовета Шарлем Мишелем на полях Европейского политического саммита в Кишиневе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

"Я могу подтвердить, что будет встреча с лидерами Армении и Азербайджана. Завтра будет большая встреча вместе с президентом Макроном и канцлером Шольцем. Это большое дело для нас, которое мы усердно готовим", - сказал он.