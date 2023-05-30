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ЕС готовит "большую встречу" Алиева, Пашиняна, Макрона, Шольца и Мишеля в Кишиневе

ЕС готовит "большую встречу" Алиева, Пашиняна, Макрона, Шольца и Мишеля в Кишиневе Евросоюз (ЕС) готовит "большую встречу" между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, лидерами Франции и Германии Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцем, а также главой Евросовета Шарлем Мишелем на полях Европ
Внешняя политика
30 мая 2023 г. 16:59
ЕС готовит большую встречу Алиева, Пашиняна, Макрона, Шольца и Мишеля в Кишиневе

Евросоюз (ЕС) готовит "большую встречу" между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, лидерами Франции и Германии Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцем, а также главой Евросовета Шарлем Мишелем на полях Европейского политического саммита в Кишиневе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

"Я могу подтвердить, что будет встреча с лидерами Армении и Азербайджана. Завтра будет большая встреча вместе с президентом Макроном и канцлером Шольцем. Это большое дело для нас, которое мы усердно готовим", - сказал он.

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Версия на английском языке EU preparing ‘big meeting’ of Aliyev, Pashinyan, Macron, Scholz and Michel in Chisinau
Версия на азербайджанском языке Aİ Əliyev, Paşinyan, Makron, Şolts və Mişelin Kişineuda “böyük görüşü”nü hazırlayır

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