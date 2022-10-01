Эрдоган заявил, что может встретиться с Пашиняном в Праге

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что может встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в столице Чехии Праге.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что может встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в столице Чехии Праге.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом глава Турецкого государства сказал во время своего выступления в Великом национальном собрании (парламент) Турции.

Турецкий лидер сказал, что после победы Азербайджана в Отечественной войне в регионе возникли новые условия.

"Наша вечная поддержка Азербайджану в соответствии с Шушинской декларацией крайне важна. После победы Азербайджана на Южном Кавказе в регионе зародился проблеск надежды на прочный мир", - подчеркнул Р.Т.Эрдоган.

Он добавил, что Турция устанавливает новое сотрудничество с Арменией для устойчивого мира в регионе: "Армении следует должным образом оценить условия, возникшие для установления мира в регионе".