О нас

Эрдоган заявил, что может встретиться с Пашиняном в Праге

Эрдоган заявил, что может встретиться с Пашиняном в Праге Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что может встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в столице Чехии Праге.
Внешняя политика
1 октября 2022 г. 18:22
Эрдоган заявил, что может встретиться с Пашиняном в Праге

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что может встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в столице Чехии Праге.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом глава Турецкого государства сказал во время своего выступления в Великом национальном собрании (парламент) Турции.

Турецкий лидер сказал, что после победы Азербайджана в Отечественной войне в регионе возникли новые условия.

"Наша вечная поддержка Азербайджану в соответствии с Шушинской декларацией крайне важна. После победы Азербайджана на Южном Кавказе в регионе зародился проблеск надежды на прочный мир", - подчеркнул Р.Т.Эрдоган.

Он добавил, что Турция устанавливает новое сотрудничество с Арменией для устойчивого мира в регионе: "Армении следует должным образом оценить условия, возникшие для установления мира в регионе".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Paşinyanla Praqada görüşə biləcəyini açıqlayıb

Самое читаемое

Лига наций: Нидерланды примут Бельгию, а Дания - Францию
Лига наций: Нидерланды примут Бельгию, а Дания - Францию
25 сентября 2022 г. 08:11
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
ФотоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
26 сентября 2022 г. 21:10
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
27 сентября 2022 г. 09:58
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
27 сентября 2022 г. 16:17
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
27 сентября 2022 г. 23:01
Число жертв тайфуна Нору на Филиппинах возросло до 10
Число жертв тайфуна "Нору" на Филиппинах возросло до 10
28 сентября 2022 г. 10:24
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
28 сентября 2022 г. 13:11
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
29 сентября 2022 г. 12:23
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
30 сентября 2022 г. 14:55
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
30 сентября 2022 г. 23:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi