Эрдоган: Искренне верю, что наше нерушимое братство будет оставаться самым большим гарантом мира в регионе

"Я рад, что наши связи, находящиеся на превосходном уровне и продолжающиеся под лозунгом "Один народ, два государства", мы усиливаем в соответствии с Шушинской декларацией".

"Я рад, что наши связи, находящиеся на превосходном уровне и продолжающиеся под лозунгом "Один народ, два государства", мы усиливаем в соответствии с Шушинской декларацией".

Как передает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Искренне верю, что наши общие усилия, образцовая солидарность и нерушимое братство в будущем, как и в прошлом, будут оставаться самыми большими гарантами мира в регионе ", - говорится в письме.