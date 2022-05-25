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Эрдоган: Искренне верю, что наше нерушимое братство будет оставаться самым большим гарантом мира в регионе

Эрдоган: Искренне верю, что наше нерушимое братство будет оставаться самым большим гарантом мира в регионе "Я рад, что наши связи, находящиеся на превосходном уровне и продолжающиеся под лозунгом "Один народ, два государства", мы усиливаем в соответствии с Шушинской декларацией".
Внешняя политика
25 мая 2022 г. 12:31
Эрдоган: Искренне верю, что наше нерушимое братство будет оставаться самым большим гарантом мира в регионе

"Я рад, что наши связи, находящиеся на превосходном уровне и продолжающиеся под лозунгом "Один народ, два государства", мы усиливаем в соответствии с Шушинской декларацией".

Как передает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Искренне верю, что наши общие усилия, образцовая солидарность и нерушимое братство в будущем, как и в прошлом, будут оставаться самыми большими гарантами мира в регионе ", - говорится в письме.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Sarsılmaz qardaşlığımızın regionumuzda sülhün ən böyük təminatçısı olmaqda davam edəcəyinə ürəkdən inanıram"

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