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Эрдоган: Турция поддерживает трехстороннее сотрудничество Азербайджан-Грузия-Армения

Эрдоган: Турция поддерживает трехстороннее сотрудничество Азербайджан-Грузия-Армения "Турция рассматривает Грузию как ключ к региональному сотрудничеству”.
Внешняя политика
1 июня 2021 г. 20:50
Эрдоган: Турция поддерживает трехстороннее сотрудничество Азербайджан-Грузия-Армения
Реджеп Тайип Эрдоган

"Турция рассматривает Грузию как ключ к региональному сотрудничеству”.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

По его словам, трехстороннее сотрудничество Турции и Грузии с Азербайджаном имеет большое значение: “Турция поддерживает трехстороннее сотрудничество Азербайджан-Грузия-Армения”.

Р.T.Эрдоган отметил, что в рамках существующих механизмов сотрудничества будут предприняты совместные шаги.

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Версия на английском языке Erdoğan: Turkey supports Azerbaijan-Georgia-Armenia trilateral cooperation
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Türkiyə Azərbaycan-Gürcüstan-Ermənistan üçtərəfli əməkdaşlığını dəstəkləyir”

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