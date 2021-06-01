Эрдоган: Турция поддерживает трехстороннее сотрудничество Азербайджан-Грузия-Армения

"Турция рассматривает Грузию как ключ к региональному сотрудничеству”.

"Турция рассматривает Грузию как ключ к региональному сотрудничеству”.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

По его словам, трехстороннее сотрудничество Турции и Грузии с Азербайджаном имеет большое значение: “Турция поддерживает трехстороннее сотрудничество Азербайджан-Грузия-Армения”.

Р.T.Эрдоган отметил, что в рамках существующих механизмов сотрудничества будут предприняты совместные шаги.