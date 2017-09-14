Эрдоган: Турция и Азербайджан и в будущем будут поддерживать друг друга, особенно в энергетической сфере

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Обнародован текст письма, адресованного президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и участникам церемонии подписания нового соглашения по блоку месторождений "Азери, Чираг, Гюнешли".

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Дорогой мой брат.

Уважаемые участники мероприятия.

Приветствую Вас с самыми искренними чувствами и уважением.

Желаю, чтобы продление Соглашения по совместной разработке и долевому распределению нефтедобычи с месторождений "Азери", "Чираг", "Гюнешли", именуемое "Контрактом века", было выгодным для наших стран.

Сердечно поздравляю Его превосходительство господина президента, обеспечившего продление договора, подписанного 20 сентября 1994 года между Азербайджаном и международным консорциумом, куда входит и компания "Türkiyə Petrolları", и всех соответствующих лиц.

Этот исторический договор и сданный в эксплуатацию в 2006 году нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан способствовали добыче азербайджанской нефти и ее безопасной транспортировке на мировой рынок.

Таким образом, внесен значительный вклад в стабильность, развитие всего региона во главе с Азербайджаном, укрепление его стратегической позиции.

Несомненно, этот проект является одним из самых прекрасных образцов плодотворного сотрудничества, осуществляющегося на международном и региональном уровне.

Процесс сотрудничества, начавшийся с доставки азербайджанской нефти через Турцию на мировые рынки, еще более углубился проектами "Шахдениз-1" и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум.

В заключение, "Шахдениз-2" и Трансанатолийский газопровод, открытие которого состоится в следующем году, иншаллах, станут вершиной этого нашего сотрудничества.

Азербайджан и Турция, являющиеся "одной нацией, двумя государствами", в будущем, как и до сегодняшнего дня, будут поддерживать друг друга особенно в энергетической сфере.

По этому случаю передаю свою глубочайшую любовь всем азербайджанским братьям во главе с дорогим моим другом президентом Ильхамом Алиевым".