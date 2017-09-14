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    Эрдоган: Турция и Азербайджан и в будущем будут поддерживать друг друга, особенно в энергетической сфере

    Президент Турции направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Обнародован текст письма, адресованного президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и участникам церемонии подписания нового соглашения по блоку месторождений "Азери, Чираг, Гюнешли".

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Дорогой мой брат.

    Уважаемые участники мероприятия.

    Приветствую Вас с самыми искренними чувствами и уважением.

    Желаю, чтобы продление Соглашения по совместной разработке и долевому распределению нефтедобычи с месторождений "Азери", "Чираг", "Гюнешли", именуемое "Контрактом века", было выгодным для наших стран.

    Сердечно поздравляю Его превосходительство господина президента, обеспечившего продление договора, подписанного 20 сентября 1994 года между Азербайджаном и международным консорциумом, куда входит и компания "Türkiyə Petrolları", и всех соответствующих лиц.

    Этот исторический договор и сданный в эксплуатацию в 2006 году нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан способствовали добыче азербайджанской нефти и ее безопасной транспортировке на мировой рынок.

    Таким образом, внесен значительный вклад в стабильность, развитие всего региона во главе с Азербайджаном, укрепление его стратегической позиции.

    Несомненно, этот проект является одним из самых прекрасных образцов плодотворного сотрудничества, осуществляющегося на международном и региональном уровне.

    Процесс сотрудничества, начавшийся с доставки азербайджанской нефти через Турцию на мировые рынки, еще более углубился проектами "Шахдениз-1" и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум.

    В заключение, "Шахдениз-2" и Трансанатолийский газопровод, открытие которого состоится в следующем году, иншаллах, станут вершиной этого нашего сотрудничества.

    Азербайджан и Турция, являющиеся "одной нацией, двумя государствами", в будущем, как и до сегодняшнего дня, будут поддерживать друг друга особенно в энергетической сфере.

    По этому случаю передаю свою глубочайшую любовь всем азербайджанским братьям во главе с дорогим моим другом президентом Ильхамом Алиевым".

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