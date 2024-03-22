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Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с праздником Новруз 

Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с праздником Новруз  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю праздника Новруз.
Внешняя политика
22 марта 2024 г. 16:01
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с праздником Новруз 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю праздника Новруз.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Рад передать Вашему превосходительству и братскому азербайджанскому народу самые искренние поздравления по случаю праздника Новруз, который ежегодно отмечается как символ возрождения природы и пробуждения земли.

Новруз, являющийся древней традицией с многовековой историей, - предвестник дней, полных надежд и благополучия. Уверен, что в этот знаменательный день, который является важной частью нашей общей культуры, наши дружественные и братские отношения еще больше укрепятся.

Надеюсь, что 2024 год станет для нас годом новых возможностей и успехов. Выражая стремление укреплять и развивать отношения между нашими странами и еще теснее сотрудничать на пути совместного достижения наших общих целей, желаю Вашему превосходительству, дружественному и братскому азербайджанскому народу здоровья, счастья и процветания".

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Версия на английском языке President of Türkiye congratulates Ilham Aliyev on Novruz holiday
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan İlham Əliyevi Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib

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