Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с праздником Новруз 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю праздника Новруз.
Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:
"Рад передать Вашему превосходительству и братскому азербайджанскому народу самые искренние поздравления по случаю праздника Новруз, который ежегодно отмечается как символ возрождения природы и пробуждения земли.
Новруз, являющийся древней традицией с многовековой историей, - предвестник дней, полных надежд и благополучия. Уверен, что в этот знаменательный день, который является важной частью нашей общей культуры, наши дружественные и братские отношения еще больше укрепятся.
Надеюсь, что 2024 год станет для нас годом новых возможностей и успехов. Выражая стремление укреплять и развивать отношения между нашими странами и еще теснее сотрудничать на пути совместного достижения наших общих целей, желаю Вашему превосходительству, дружественному и братскому азербайджанскому народу здоровья, счастья и процветания".