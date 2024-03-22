Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с праздником Новруз

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю праздника Новруз.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю праздника Новруз.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Рад передать Вашему превосходительству и братскому азербайджанскому народу самые искренние поздравления по случаю праздника Новруз, который ежегодно отмечается как символ возрождения природы и пробуждения земли.

Новруз, являющийся древней традицией с многовековой историей, - предвестник дней, полных надежд и благополучия. Уверен, что в этот знаменательный день, который является важной частью нашей общей культуры, наши дружественные и братские отношения еще больше укрепятся.

Надеюсь, что 2024 год станет для нас годом новых возможностей и успехов. Выражая стремление укреплять и развивать отношения между нашими странами и еще теснее сотрудничать на пути совместного достижения наших общих целей, желаю Вашему превосходительству, дружественному и братскому азербайджанскому народу здоровья, счастья и процветания".