Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как передает командированный в Кахраманмараш сотрудник Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Я поговорил по телефону с моим братом Ильхамом Алиевым. Так же как и мы были рядом с нашими братьями в Карабахской войне, так и мой брат Ильхам со всей своей командой рядом с нами в этой катастрофе. Лично от своего имени я благодарю всю команду во главе с Ильхамом Алиевым", - подчеркнул Эрдоган.

"Я очень благодарен своим азербайджанским братьям", - сказал турецкий лидер.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Разрушительное землетрясение затронуло 10 провинций Турции, в которых проживает 13,5 млн человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в этих провинциях чрезвычайное положение, в стране объявлен 7-дневный траур в память о погибших.