О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эрдоган назначил азербайджанского ученого на высокий пост

Эрдоган назначил азербайджанского ученого на высокий пост Айгюн Аттар родилась в 1962 году в Губадлинском районе Азербайджана
Внешняя политика
6 февраля 2021 г. 10:53
Эрдоган назначил азербайджанского ученого на высокий пост

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил на высокую должность азербайджанского ученого Айгюн Аттар, которая живет и работает в Турции.

Как сообщает Report, соответствующее решение главы государства опубликовано в турецкой правительственной газете Resmi Gazete.

Согласно решению, профессор А.Аттар назначена членом Совета безопасности и внешней политики Администрации президента Турции.

Айгюн Аттар родилась в 1962 году в Губадлинском районе Азербайджана. В 1986 году окончила Бакинский государственный университет, в 1993 году защитила докторскую диссертацию на отделении исторических наук Российской академии наук.

А.Аттар живет в Турции с середины 1990-х годов и является гражданкой Турции. В 2012-2016 годах она была ректором университета Гиресун в Турции. Профессор Айгюн Аттар занимается популяризацией исторического и культурного наследия Азербайджана. Автор многих статей, посвященных геноциду армян против тюркского населения Азербайджана и Анатолии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan azərbaycanlı professoru yüksək vəzifəyə təyin edib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Баку создается Парк военных трофеев
ФотоВ Баку создается Парк военных трофеев
5 февраля 2021 г. 16:19
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
5 февраля 2021 г. 15:27
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
5 февраля 2021 г. 14:53
В Минэкологии Азербайджана назначен новый руководитель Аппарата
В Минэкологии Азербайджана назначен новый руководитель Аппарата
4 февраля 2021 г. 20:22
Глава УОГБ: Свыше 3 тысяч школьников будут привлечены к очному оцениванию
ФотоГлава УОГБ: Свыше 3 тысяч школьников будут привлечены к очному оцениванию
4 февраля 2021 г. 15:55
Проводимые в школе занятия не будут вестись дистанционно
Проводимые в школе занятия не будут вестись дистанционно
4 февраля 2021 г. 13:34
В Азербайджане новорожденных чаще стали называть Поладом
В Азербайджане новорожденных чаще стали называть Поладом
3 февраля 2021 г. 18:01
Цифровизация экономики Азербайджана: достижения в период пандемии и перспективы
Цифровизация экономики Азербайджана: достижения в период пандемии и перспективы
3 февраля 2021 г. 16:53
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
3 февраля 2021 г. 14:12
Штайнбах: Толерантность по отношению к другим религиям - поразительная черта Азербайджана
Штайнбах: Толерантность по отношению к другим религиям - поразительная черта Азербайджана
3 февраля 2021 г. 11:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi