Эрдоган назначил азербайджанского ученого на высокий пост

Айгюн Аттар родилась в 1962 году в Губадлинском районе Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил на высокую должность азербайджанского ученого Айгюн Аттар, которая живет и работает в Турции.

Как сообщает Report, соответствующее решение главы государства опубликовано в турецкой правительственной газете Resmi Gazete.

Согласно решению, профессор А.Аттар назначена членом Совета безопасности и внешней политики Администрации президента Турции.

Айгюн Аттар родилась в 1962 году в Губадлинском районе Азербайджана. В 1986 году окончила Бакинский государственный университет, в 1993 году защитила докторскую диссертацию на отделении исторических наук Российской академии наук.

А.Аттар живет в Турции с середины 1990-х годов и является гражданкой Турции. В 2012-2016 годах она была ректором университета Гиресун в Турции. Профессор Айгюн Аттар занимается популяризацией исторического и культурного наследия Азербайджана. Автор многих статей, посвященных геноциду армян против тюркского населения Азербайджана и Анатолии.