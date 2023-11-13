Эрдоган направил в парламент законопроект о продлении пребывания турецких военных в Азербайджане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил в Великое национальное собрание Турции законопроект о продлении срока пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане еще на один год.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил в Великое национальное собрание Турции законопроект о продлении срока пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане еще на один год.

Как сообщает Report, в законопроекте отмечается, что в результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных азербайджанской армией 19-20 сентября в Карабахском регионе, был положен конец незаконному режиму на территории Азербайджана, однако окончательное мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией еще не подписано.

В документе отмечается, что Турция продолжит вносить вклад в поддержание мира и стабильности в регионе, упоминается успешная работа Турецко-российского совместного мониторингового центра.

В законопроекте говорится, что деятельность Вооруженных сил Турции в совместном мониторинговом центре является демонстрацией конструктивной роли Турции в регионе.

Предлагается продлить мандат представителей турецкой армии еще на год, начиная с 17 ноября. Законопроект будет обсуждаться на этой неделе в парламенте Турции.

17 ноября 2020 года Великое национальное собрание Турции уполномочило Вооруженные силы страны направить военных в Азербайджан сроком на один год, в ноябре 2021 и 2022 годов срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлевался на один год.