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Эрдоган направил в парламент законопроект о продлении пребывания турецких военных в Азербайджане

Эрдоган направил в парламент законопроект о продлении пребывания турецких военных в Азербайджане Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил в Великое национальное собрание Турции законопроект о продлении срока пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане еще на один год.
Внешняя политика
13 ноября 2023 г. 17:04
Эрдоган направил в парламент законопроект о продлении пребывания турецких военных в Азербайджане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил в Великое национальное собрание Турции законопроект о продлении срока пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане еще на один год.

Как сообщает Report, в законопроекте отмечается, что в результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных азербайджанской армией 19-20 сентября в Карабахском регионе, был положен конец незаконному режиму на территории Азербайджана, однако окончательное мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией еще не подписано.

В документе отмечается, что Турция продолжит вносить вклад в поддержание мира и стабильности в регионе, упоминается успешная работа Турецко-российского совместного мониторингового центра.

В законопроекте говорится, что деятельность Вооруженных сил Турции в совместном мониторинговом центре является демонстрацией конструктивной роли Турции в регионе.

Предлагается продлить мандат представителей турецкой армии еще на год, начиная с 17 ноября. Законопроект будет обсуждаться на этой неделе в парламенте Турции.

17 ноября 2020 года Великое национальное собрание Турции уполномочило Вооруженные силы страны направить военных в Азербайджан сроком на один год, в ноябре 2021 и 2022 годов срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлевался на один год.

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Версия на английском языке Erdogan sends bill on extending period of activity of Turkish military in Azerbaijan to parliament
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Azərbaycandakı Türkiyə hərbçilərinin fəaliyyət müddətinin uzadılması barədə qanun layihəsini TBMM-ə göndərib

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