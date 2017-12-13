Эрдоган: На историю и правовой статус Иерусалима совершено нападение

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ "На историю и правовой статус центра трех культур - Иерусалим совершено нападение".

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом на открытии проходящего сегодня в Стамбуле чрезвычайного саммита на высшем уровне государств-членов ОИС заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он поблагодарил государства, не признавшие Иерусалим столицей Израиля и не поддержавшие соответствующее решение президента США Дональда Трампа: "Мы заявили, что данное решение не имеет юридической силы. Это означает наказание желающих мира палестинцев".

Президент Турции продемонстрировал карту, показывающую уменьшение территории Палестины с 1947 года и по сей день. "Территория Палестины сейчас такая, какой была территория Израиля в прошлом", - отметил он.

Говоря о фотографиях, изображающих давление на протестующих против решения по Иерусалиму палестинцев, он сказал: "Израиль – террористическая страна и страна-оккупант".

Р. Т. Эрдоган отметил, что США направили 4 тыс. грузовиков с оружием на север Ирака, резко раскритиковав ликвидацию в этой стране одной террористической группировкой другой.