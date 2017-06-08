Эммануэль Макрон: Франция останется верна своим обязательствам по справедливому урегулированию нагорно-карабахского конфликта

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Президент Французской Республики Эммануэль Макрон направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

Искренне передаю Вам, а также всему азербайджанскому народу самые добрые пожелания мира, благосостояния и прогресса по случаю национального праздника Азербайджана.

Многочисленные встречи высокого уровня за минувший период, в частности, Ваш визит во Францию 14 марта текущего года, продемонстрировали качество и динамичность связей между Францией и Азербайджаном.

Мне известна Ваша личная позиция в связи с нашими отношениями, и я желаю, чтобы мы вместе могли воспользоваться в дальнейшем большим потенциалом развития этих отношений во всех областях.

Одновременно заверяю Вас в том, что Франция, как сопредседатель Минской группы, останется верна своим обязательствам с тем, чтобы, наконец, было найдено справедливое и устойчивое решение нагорно-карабахского конфликта путем переговоров.

Уважаемый господин президент, прошу принять заверения в высочайшем почтении к Вам".