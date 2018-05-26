Эммануэль Макрон: Aзербайджан всегда может полагаться на поддержку Франции

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Президент Франции Эммануэль Макрон направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Как передает Report, в тексте письма говорится: "Рад передать Вам и азербайджанскому народу искренние пожелания счастья и процветания по случаю национального праздника Азербайджана.

В то время, когда отмечается 100-летие провозглашенной в 1918 году и восстановленной в 1991 году независимости Азербайджана, хочу отметить, что мне известно, каким трудным обычно бывает путь, который необходимо пройти, чтобы построить такое стабильное, современное и процветающее государство.

Хотел бы заверить Вас в своей решимости укреплять связи между нашими странами во всех сферах. Aзербайджан всегда может полагаться на поддержку Франции в решении будущих вызовов и продолжении сближения с Европейским Союзом.

В то же время позвольте еще раз подчеркнуть, что Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ приложит все усилия для поиска пути справедливого и устойчивого решения нагорно-карабахского конфликта посредством переговоров.

Господин Президент, надеюсь встретиться с Вами в Париже в конце июля. Прошу принять мое высочайшее почтение".