Эльшад Искендеров: Выполнение условий трехстороннего заявления важно для безопасности в регионе

"Выполнение условий трехстороннего Заявления очень важно для безопасности и сотрудничества в регионе. Интересы Азербайджана и России в этом вопросе совпадают".

"Выполнение условий трехстороннего Заявления очень важно для безопасности и сотрудничества в регионе. Интересы Азербайджана и России в этом вопросе совпадают".

Как сообщает Report, об этом сказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Азербайджана Эльшад Искендеров на заседании российско-азербайджанского экспертного совета в Баку.

Выразив уверенность в том, что заседание экспертного совета внесет вклад в дальнейшее углубление отношений между нашими странами, Эльшад Искендеров отметил, что новые реалии в регионе требуют новых подходов: "Превращение Южного Кавказа в развивающийся регион зависит от нас. Создание транспортной и коммуникационной сети очень важно для создания моста между Европой и Азией, и это внесет важный вклад в экономику и развитие вовлеченных стран".

Э.Искендеров также отметил, что азербайджано-российские отношения основаны на взаимном доверии и дружбе между лидерами двух стран.