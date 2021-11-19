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Эльшад Искендеров: Выполнение условий трехстороннего заявления важно для безопасности в регионе

Эльшад Искендеров: Выполнение условий трехстороннего заявления важно для безопасности в регионе "Выполнение условий трехстороннего Заявления очень важно для безопасности и сотрудничества в регионе. Интересы Азербайджана и России в этом вопросе совпадают".
Внешняя политика
19 ноября 2021 г. 11:41
Эльшад Искендеров: Выполнение условий трехстороннего заявления важно для безопасности в регионе
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"Выполнение условий трехстороннего Заявления очень важно для безопасности и сотрудничества в регионе. Интересы Азербайджана и России в этом вопросе совпадают".

Как сообщает Report, об этом сказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Азербайджана Эльшад Искендеров на заседании российско-азербайджанского экспертного совета в Баку.

Выразив уверенность в том, что заседание экспертного совета внесет вклад в дальнейшее углубление отношений между нашими странами, Эльшад Искендеров отметил, что новые реалии в регионе требуют новых подходов: "Превращение Южного Кавказа в развивающийся регион зависит от нас. Создание транспортной и коммуникационной сети очень важно для создания моста между Европой и Азией, и это внесет важный вклад в экономику и развитие вовлеченных стран".

Э.Искендеров также отметил, что азербайджано-российские отношения основаны на взаимном доверии и дружбе между лидерами двух стран.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA official: Implementation of trilateral statement very important for cooperation
Версия на азербайджанском языке XİN rəsmisi: "Üçtərəfli bəyanatın yerinə yetirilməsi regionda əməkdaşlıq üçün çox mühümdür"

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