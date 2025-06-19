Эльнур Шахгусейнов: Азербайджан выделил 25 стипендий для сирийских студентов

Азербайджан выделил 25 стипендий для сирийских студентов

Временный поверенный в делах посольства Азербайджана в Дамаске Эльнур Шахгусейнов и министр высшего образования и научных исследований Сирии Марван аль-Халаби обсудили перспективы сотрудничества в области высшего образования, научных исследований и обмена знаниями.

Как сообщает Report, встреча прошла в здании министерства в Дамаске.

Стороны договорились активизировать взаимодействие в сферах цифровизации и кибербезопасности, повышения стандартов и аккредитации сирийских университетов, а также возобновления программ обмена студентов и содействовать совместным научным исследованиям, актуальным исследованиям и обмену знаниями.

Шахгусейнов отметил потенциал для обмена опытом, разработки электронных систем и получения международной аккредитации. Он также отметил, что Азербайджан выделил 25 стипендий для сирийских студентов по различным дисциплинам, в частности, в области медицины, инженерии и технологий.

Министр аль-Халаби подтвердил готовность к проведению двусторонних онлайн-встреч и созданию координационного комитета для дальнейшего развития сотрудничества.

