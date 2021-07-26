Элин Сулейманов назначен послом Азербайджана в Великобритании

Элин Эмин оглу Сулейманов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Элин Эмин оглу Сулейманов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Как передает Report, соответствующее распоряжением подписал президент Ильхам Алиев.

Другим распоряжением главы государства Элин Эмин оглу Сулейманов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Соединенных штатах Америки и должности постоянного наблюдателя Азербайджанской Республики при Организации Американских Государств.