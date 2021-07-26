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Элин Сулейманов назначен послом Азербайджана в Великобритании

Элин Сулейманов назначен послом Азербайджана в Великобритании Элин Эмин оглу Сулейманов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
Внешняя политика
26 июля 2021 г. 15:50
Элин Сулейманов назначен послом Азербайджана в Великобритании
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Элин Эмин оглу Сулейманов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Как передает Report, соответствующее распоряжением подписал президент Ильхам Алиев.

Другим распоряжением главы государства Элин Эмин оглу Сулейманов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Соединенных штатах Америки и должности постоянного наблюдателя Азербайджанской Республики при Организации Американских Государств.

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Версия на английском языке Elin Suleymanov appointed Azerbaijan's ambassador to United Kingdom
Версия на азербайджанском языке Elin Süleymanov Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfiri təyin edilib

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