Эльчин Амирбеков: Зангезурский коридор может стать важным средством укрепления доверия между Ереваном и Баку

Зангезурский коридор может стать важным средством укрепления доверия и миростроительства между Арменией и Азербайджаном.

Зангезурский коридор может стать важным средством укрепления доверия и миростроительства между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report , об этом заявил в ходе панельной дискуссии в рамках Анталийского форума дипломатии представитель президента Азербайджана по особым поручениям посол Эльчин Амирбеков.

Выступая на сессии "Новая динамика сотрудничества в Евразии" он подчеркнул, что помимо чисто экономической выгоды, восстановление транспортного сообщения между странами в постконфликтной обстановке может также сыграть роль важной меры по укреплению доверия и стать эффективным инструментом для построения мира.

"Ярким примером тому является проект Зангезурского коридора, который может не только наладить прямое транспортное сообщение между Арменией и Азербайджаном, но и положить конец экономической изоляции Армении в регионе.

К тому же, реализация данного проекта принесет пользу и полностью отвечает интересам других стран региона, в первую очередь Турции, России и Ирана.

Помимо этого, Зангезурский коридор может стать альтернативным маршрутом уже действующего транс-каспийского международного срединного коридора (Trans-Caspian International Middle Corridor), соединяющего Китай с Европой через Центральную Азию и Южный Кавказ по территории Азербайджана и Грузии", - подчеркнул представитель президента.

"Надеемся, что Ереван, который вот уже более трех лет уклоняется от выполнения взятого на себя обязательства и фактически блокирует восстановление транспортного сообщения через Зангезур, осознает наконец всю выгоду данного проекта и для Армении. В противном случае вожделенный "перекресток" рискует так и остаться региональным тупиком", - заключил Э.Амирбеков.