Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров выразил соболезнования главе МИД ОАЭ шейху Абдуллаху бин Зайеду аль Нахайану в связи с гибелью пяти дипломатов этой страны в результате теракта в афганском Кандагаре.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в ОАЭ, в послании Э.Мамедъярова отмечается, что новость о гибели дипломатов опечалила его.

"Азербайджан как страна, которая пострадала от терроризма, осуждает террористический акт в любых его формах и проявлениях. Выражаю свои соболезнования Вам, семьям и родным погибших, а также братскому народу Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в письме.

Напомним, что 10 января в результате взрыва возле одного из отелей Кандагара погибли 11 человек. Среди них 5 дипломатов ОАЭ, присутствовавших на встрече с губернатором провинции. В связи с их гибелью в ОАЭ был объявлен трехдневный траур.