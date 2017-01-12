 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Эльмар Мамедъяров выразил соболезнования главе МИД ОАЭ

    Азербайджан как страна, которая пострадала от терроризма, осуждает террористический акт в любых его формах и проявлениях

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров выразил соболезнования главе МИД ОАЭ шейху Абдуллаху бин Зайеду аль Нахайану в связи с гибелью пяти дипломатов этой страны в результате теракта в афганском Кандагаре.

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в ОАЭ, в послании Э.Мамедъярова отмечается, что новость о гибели дипломатов опечалила  его.

    "Азербайджан как страна, которая пострадала от терроризма, осуждает террористический акт в любых его формах и проявлениях. Выражаю свои соболезнования Вам, семьям и родным погибших, а также братскому народу Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в письме.

    Напомним, что 10 января в результате взрыва возле одного из отелей Кандагара погибли 11 человек. Среди них 5 дипломатов ОАЭ, присутствовавших на встрече с губернатором провинции. В связи с их гибелью в ОАЭ был объявлен трехдневный траур. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi