Эльмар Мамедъяров встретился со своим итальянским коллегой в Мюнхене

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в рамках своего визита в Германию для участия на Мюнхенской Конференции по безопасности встретился с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

Как передает Report, говоря о наличии тесного сотрудничества в различных сферах, отметили важность обмена совместными визитами на высшем уровне для еще большего углубления этих связей.

Итальянский министр назвал Азербайджан доверенным партнером и отметил, что его страна придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном. В свою очередь Эльмар Мамедъяроа также отметил, что Италия является одним из самых крупных партнеров Азербайджана среди стран ЕС, и что страна заинтересована в углублении этого сотрудничества.

Стороны подчеркнули важность сотрудничества в сфере энергетики, в частности отметив большое значение Южного Газового Коридора и проектов TANAP и TAP. Итальянский министр подчеркнул важность данных проектов в диверсификации газоснабжения страны и обеспечении ее энергетической безопасности. В частности он высоко оценил проведенное 15-го февраля в Баку в рамках Консультативного совета Южного Газового Коридора четвертое заседание министров.

Проинформировав коллегу о транспортных коридорах Север-Юг и Восток-Запад, а также железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, отметил важность сотрудничества в этом направлении.

Отметив, что председательство в ОБСЕ в 2018-м году перешло к Италии, министр Мамедъяров высоко оценил включение Италией в приоритеты урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта при посредничестве и усилии сопредседателей. Проинформировав о ходе переговоров, Эльмар Мамедъяров сказал, что на основании соответствующих резолюций ООН и документов ОБСЕ, необходимо обеспечить немедленный и безоговорочный вывод вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана.

На встрече также были обсуждены сотрудничество в рамках ЕС, а также региональные проекты, имеющие обоюдный интерес.