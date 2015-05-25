​Эльмар Мамедъяров встретился с заместителем председателя правительства РФ

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Находящийся с официальным визитом в России министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров 25 мая встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации, сопредседателем российско-азербайджанской межправительственной комиссии Дмитрием Рогозиным.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр иностранных дел Азербайджана отметил, что в рамках официального визита в Россию состоялись плодотворные встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и председателем Государственной думы РФ Сергеем Нарышкиным.

Министр также рассказал о ходе подготовки к первым Европейским играм в Баку, которые состоятся в июне этого года. "Отрадно, что самая большая делегация приедет из России", - сказал Э.Мамедъяров.

Д.Рогозин сообщил, что планирует поездку в Баку, чтобы посмотреть спортивные объекты, построенные к "Баку-2015". Он отметил, что является председателем попечительского совета Федерации гандбола России и председателем совета Федерации практической стрельбы. Д.Рогозин выразил удовлетворение тем, что по инициативе президентов России и Азербайджана в программу Игр включены соревнования по самбо.

В ходе встречи собеседники обсудили широкий спектр вопросов, касающихся социально-экономического сотрудничества двух стран.