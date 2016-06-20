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    Эльмар Мамедъяров: Встреча президентов Азербайджана, России и Армении была конструктивной

    Азербайджан надеется, что эта встреча приведет к подвижкам в урегулировании карабахского конфликта

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "Встреча президентов Азербайджана, России и Армении была конструктивной".

    Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя итоги встречи президентов России, Азербайджана и Армении в Санкт-Петербурге.

    По его словам, азербайджанская сторона считает позитивными и конструктивными проведенные в Санкт-Петербурге трехсторонние встречи по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе: "Азербайджанская сторона надеется, что эта встреча даст толчок скорейшему мирному урегулированию конфликта в Карабахе".

    Он также отметил, что Азербайджан надеется, что эта встреча приведет к подвижкам в урегулировании карабахского конфликта.

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