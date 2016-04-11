​Эльмар Мамедъяров отбыл в Турцию

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым отбыла в Турцию.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Согласно информации, цель визита заключается в участии на предстоящем 12-13 апреля в Стамбуле заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС). Заседание носит подготовительный характер к 13 саммиту ОИС на тему "Единство и солидарность во имя справедливости и развития".

В рамках заседания ожидается выступление министра Эльмара Мамедъярова и проведение ряда двусторонних встреч.