Эльмар Мамедъяров обсудит в Париже с сопредседателями Минской группы ОБСЕ карабахский конфликт

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Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с рабочим визитом из Брюсселя в Париж.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, 15 мая в Париже предусмотрена встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ: "На встрече обсудят армяно-азербайджанский конфликт, а также события, происходящие в Армении в последние дни".