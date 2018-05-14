 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Эльмар Мамедъяров обсудит в Париже с сопредседателями Минской группы ОБСЕ карабахский конфликт

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с рабочим визитом из Брюсселя в Париж. 

    Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. 

    По его словам, 15 мая в Париже предусмотрена встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ: "На встрече обсудят армяно-азербайджанский конфликт, а также события, происходящие в Армении в последние дни". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi