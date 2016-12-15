Эльмар Мамедъяров: Мы не признаем ни один из визитов, совершаемых из Азербайджана на оккупированные территории как Грузии, так и Украины

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ "Существуют соответствующие заявления Азербайджана касательно нарушения территориальной целостности стран-членов ГУАМ. Мы признаем границы стран в рамках территориальной целостности в соответствии с требованиями международного права".

Как сообщает Report, об этом в своем выступлении на прошедшей в Баку 9-й сессии Парламентской Ассамблеи ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова) заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Он отметил о необходимости продолжить работу в данном направлении: "Азербайджан высказал эту позицию как по поводу Грузии, так и Украины. К примеру, мы не признаем ни один из визитов, совершаемых из Азербайджана на оккупированные территории как Грузии, так и Украины. Считаю, что страны-члены ГУАМ также должны взаимно соблюдать данный принцип. Эти вопросы будут подняты нами и во время международных мероприятий. Это – реальная политика".