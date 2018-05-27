Эльмар Мамедъяров: "Франция сыграла очень большую роль в истории АДР"

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ "Мы обсудили экономические, энергетические и социальные вопросы между нашими странами. В целом, с 1997 года это первый официальный визит в Азербайджан министра иностранных дел Франции. Франция сыграла очень большую роль в истории АДР".

Как передает Report, об этом на пресс-конференции для журналистов сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан после встречи с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

Он сообщил, что и сегодня между Францией и Азербайджаном, как и в период АДР, есть сотрудничество в области образования. В настоящее время в Азербайджане действуют более 50 французских компаний.