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    Эльмар Мамедъяров: "Франция сыграла очень большую роль в истории АДР"

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ "Мы обсудили экономические, энергетические и социальные вопросы между нашими странами. В целом, с 1997 года это первый официальный визит в Азербайджан министра иностранных дел Франции. Франция сыграла очень большую роль в истории АДР".

    Как передает Report, об этом на пресс-конференции для журналистов сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан после встречи с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

    Он сообщил, что и сегодня между Францией и Азербайджаном, как и в период АДР, есть сотрудничество в области образования. В настоящее время в Азербайджане действуют более 50 французских компаний.

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