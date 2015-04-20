​Эльман Абдуллаев встретился с министром образования Эфиопии - ФОТО

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Федеративной демократической республике Эфиопии Эльман Абдуллаев встретился с министром образования этой страны Шифера Шигути. Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Во время встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Эфиопией и Азербайджаном в области образования и отмечено, что существует большой потенциал для развития отношений между двумя странами в этой сфере. В то же время была отмечена важность укрепления правовой и договорной базы для дальнейшего развития сотрудничества.

Посол Э.Абдуллаев отметил, что в настоящее время в учебных заведениях Азербайджана обучаются большое количество иностранных студентов, в том числе и из Африканских стран. Посол подчеркнул, что сотрудничество Азербайджана со странами африканского континента началось давно, еще в советское время в вузах Азербайджана обучались студенты из этих стран, в том числе и из Эфиопии.

Вместе с тем, Э.Абдуллаев также сказал о том, что правительство Азербайджана оказывает большую поддержку, для получения азербайджанскими студентами образования за границей.

Министр Шифера Шигути отметил, что его страна заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном в сфере образования. Он отметил важность развития отношений между двумя странами в области образования, а также контактов между представителями двух стран для углубления этих отношений.