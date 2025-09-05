Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Эксперт: Заявление России о "компенсации" за самолет AZAL – попытка манипуляции общественным мнением

    • 05 сентября, 2025
    • 15:30
    Эксперт: Заявление России о компенсации за самолет AZAL – попытка манипуляции общественным мнением

    Заявление России о "компенсации", якобы выплаченной за сбитый самолет авиакомпании AZAL, носит манипулятивный характер и преследуют цель ввести общественность в заблуждение.

    Об этом заявила политический обозреватель Ульвия Зульфигар в комментарии для Report.

    Зульфигар отметила, что азербайджанская сторона требует государственной компенсации, а Россия манипулирует цифрами по страховым выплатам пассажирам в рамках индивидуальных договоров.

    "Это совершенно нормальный механизм в международной авиационной практике. Каждый пассажир обеспечивается личным страхованием жизни, а само воздушное судно – корпоративной страховкой, и в случае аварии страховые компании осуществляют соответствующие выплаты", - сказала эксперт.

    По ее мнению, страховые выплаты никак нельзя назвать признанием ответственности со стороны российского государства.

    "Москва все еще открыто отвергает ответственность за трагедию, произошедшую с пассажирами самолета AZAL. Компенсация также не выплачена", – подчеркнула Зульфигар.

    Эксперт коснулась и недавнего заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая посчитала, что освобождение 13 российских граждан, находящихся в заключении в Азербайджане, может стать важным шагом для нормализации отношений между двумя странами.

    "На самом деле это можно расценивать как выдвижение условий со стороны Москвы. Корни проблем гораздо глубже. Ужасные события, произошедшие с нашими соотечественниками в Екатеринбурге, давление на азербайджанских мигрантов, депортации, изъятие их бизнеса и нарушение их прав все еще продолжаются. Это не только создает напряженность в двусторонних отношениях, но и вызывает серьезное недовольство в азербайджанском обществе", - сказала она.

    Зульфигар добавила, что Москва, с одной стороны, хочет делать символические жесты в отношениях с Азербайджаном, а с другой – пытается сохранить рычаги давления. Заявления о "компенсации" и задержанных россиянах являются частью классической дипломатической тактики Кремля, подчеркнула эксперт.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Rusiyanın "kompensasiya" açıqlaması Azərbaycan tərəfinin tələb etdiyi dövlət kompensasiyası deyil – RƏY
    Английская версия Английская версия
    Expert: Russia's statement on 'compensation' for AZAL plane an attempt to manipulate public opinion

    Лента новостей