Эксперт: Заявление России о "компенсации" за самолет AZAL – попытка манипуляции общественным мнением

Заявление России о "компенсации", якобы выплаченной за сбитый самолет авиакомпании AZAL, носит манипулятивный характер и преследуют цель ввести общественность в заблуждение.

Об этом заявила политический обозреватель Ульвия Зульфигар в комментарии для Report.

Зульфигар отметила, что азербайджанская сторона требует государственной компенсации, а Россия манипулирует цифрами по страховым выплатам пассажирам в рамках индивидуальных договоров.

"Это совершенно нормальный механизм в международной авиационной практике. Каждый пассажир обеспечивается личным страхованием жизни, а само воздушное судно – корпоративной страховкой, и в случае аварии страховые компании осуществляют соответствующие выплаты", - сказала эксперт.

По ее мнению, страховые выплаты никак нельзя назвать признанием ответственности со стороны российского государства.

"Москва все еще открыто отвергает ответственность за трагедию, произошедшую с пассажирами самолета AZAL. Компенсация также не выплачена", – подчеркнула Зульфигар.

Эксперт коснулась и недавнего заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая посчитала, что освобождение 13 российских граждан, находящихся в заключении в Азербайджане, может стать важным шагом для нормализации отношений между двумя странами.

"На самом деле это можно расценивать как выдвижение условий со стороны Москвы. Корни проблем гораздо глубже. Ужасные события, произошедшие с нашими соотечественниками в Екатеринбурге, давление на азербайджанских мигрантов, депортации, изъятие их бизнеса и нарушение их прав все еще продолжаются. Это не только создает напряженность в двусторонних отношениях, но и вызывает серьезное недовольство в азербайджанском обществе", - сказала она.

Зульфигар добавила, что Москва, с одной стороны, хочет делать символические жесты в отношениях с Азербайджаном, а с другой – пытается сохранить рычаги давления. Заявления о "компенсации" и задержанных россиянах являются частью классической дипломатической тактики Кремля, подчеркнула эксперт.