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Эксперт: Заявление Милонова противоречит духу российско-азербайджанских отношений

Эксперт: Заявление Милонова противоречит духу российско-азербайджанских отношений "В связи с визитом Пелоси, Россия сделает определенные выводы, а Россия, Азербайджан и Турция станут еще ближе друг к другу"
Внешняя политика
19 сентября 2022 г. 10:53
Эксперт: Заявление Милонова противоречит духу российско-азербайджанских отношений
Евгений Михайлов

Заявление депутата Госдумы РФ Виталия Милонова противоречит духу российско-азербайджанских отношений, однако не сможет нанести ущерб этим связям.

Об этом Report заявил российский политолог Евгений Михайлов.

"Среди российских депутатов есть те, которые всегда отличаются своими неординарными заявлениями. Милонов всегда занимал такую откровенно проармянскую позицию. Но его мало кто читает, его знают в основном по истеричным выпадам в сторону Азербайджана",- сказал политолог.

Михайлов отметил, что спикер Государственной Думы Вячеслав Володин собирается посетить Баку с делегацией, а Милонов перед этим решил сделать такое резкое заявление.

"Заявление Милонова противоречит духу российско-азербайджанских отношений. Естественно, будут сделаны определенные выводы, но Милонов не сможет нанести ущерб отношениям между Азербайджаном и Россией. Россия и Азербайджан - партнеры, союзники",- считает эксперт.

По его мнению, проармянскому лобби в России не нравятся нынешние отношения между РФ и Арменией, а нынешнее армянское руководство "ведет к предательству России". Отметив проамериканское окружение Пашиняна, эксперт подчеркнул, что очень интересно наблюдать, как в Армении сняли российские флаги и повесили американские к визиту Спикера палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси.

По наблюдениям политолога, сейчас крупные СМИ России задаются вопросом: "неужели Армения отворачивается от России?"

"В связи с визитом Пелоси, Россия сделает определенные выводы, а Россия, Азербайджан и Турция станут еще ближе друг к другу",- резюмировал эксперт.

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