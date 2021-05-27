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Эксперт: Международный авторитет Азербайджана неустанно растёт

Эксперт: Международный авторитет Азербайджана неустанно растёт "Сегодняшний Азербайджан является динамично развивающимся современным государством"
Внешняя политика
27 мая 2021 г. 10:21
Эксперт: Международный авторитет Азербайджана неустанно растёт
Кайрат Осмоналиев

"От имени членов Кыргызского клуба друзей Азербайджана поздравляю с национальным праздником-Днем Республики. В 1918 году азербайджанский народ и его лучшие представители провозгласили создание первого на мусульманском Востоке демократического государства, а образование в 1991 году независимой Азербайджанской Республики стало восстановлением и новым историческим этапом развития этой традиции государственности".

Об этом Report заявил Президент Кыргызского клуба друзей Азербайджана, доктор юридических наук, профессор Кайрат Осмоналиев.

Он также отметил, что сегодняшний Азербайджан является динамично развивающимся современным государством, чей международный авторитет неустанно растёт.

"Прошлогодние успехи азербайджанской армии по восстановлению территориальной целостности страны, освобождению Нагорного Карабаха от оккупации доказывают, что братская страна имеет все необходимое для отстаивания своей независимости - сильную армию, здоровую экономику, авторитетного и мудрого национального лидера, а самое главное - единство и сплочённость всего народа", - сказал он.

Эксперт также добавил, что кыргызы и азербайджанцы - два братских тюркских народа, у которых общие корни, история, язык и культура.

"У нас единые цели - благополучие и процветание наших стран, их безопасное и устойчивое развитие, укрепление дружбы, солидарности и сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в контексте интеграционных процессов в тюркском мире.

И пусть наши народы в этом благородном деле поддерживает дух наших великих предков - Манас ата и Деде Горгуда!",- заключил К. Осмоналиев.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: "Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu durmadan artır"
Версия на английском языке Expert: Azerbaijan’s international authority constantly growing

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