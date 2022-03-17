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Эксперт: Открытие прямых авиарейсов укрепит торговые связи между Баку и Исламабадом

Эксперт: Открытие прямых авиарейсов укрепит торговые связи между Баку и Исламабадом Прямые авиарейсы из Карачи и Лахора в Баку открыли новую эру в отношениях между Азербайджаном и Пакистаном.
Внешняя политика
17 марта 2022 г. 16:14
Эксперт: Открытие прямых авиарейсов укрепит торговые связи между Баку и Исламабадом

Прямые авиарейсы из Карачи и Лахора в Баку открыли новую эру в отношениях между Азербайджаном и Пакистаном.

Об этом Report заявил исполнительный директор-основатель Глобального стратегического института устойчивого развития (GSISD) в Пакистане Кайсер Наваб, комментируя первый авиарейс из Лахора в Баку.

"Азербайджан занимает особое место во внешних связях Пакистана. Исторически сложилось так, что две братские страны всегда оказывали поддержку друг друга по насущным вопросам",- сказал он..

"Новость о запуске прямых рейсов из двух городов Пакистана в Азербайджан – долгожданная новость... Во-первых, это сэкономит драгоценное время пассажиров, также повлияет на стоимость полетов, пассажирам придется платить меньше",- cчитает эксперт.

Он подчеркнул, что прямые рейсы будут способствовать активизации контактов между двумя братскими народами, добавив, что Азербайджан и Пакистан обладают огромным туристическим потенциалом.

"Прямые рейсы также укрепят деловые и торговые связи между двумя странами. Пакистанские товары получат доступ на рынок Азербайджана и, наоборот. Пакистан будучи одной из крупнейших стран по численности населения, имеет огромный потенциал для азербайджанской продукции",- сказал он..

Напомним, с этой недели авиакомпания Pakistan International Airlines запускает рейсы в Баку из двух пакистанских городов – Карачи и Лахор. Национальный авиаперевозчик Азербайджана также планирует начать полеты из Баку в Лахор.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: "Azərbaycan-Pakistan birbaşa uçuşu ticarət əlaqələrini artıracaq"
Версия на английском языке Expert: Opening of direct flights to strengthen Baku-Islamabad trade ties

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