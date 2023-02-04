Эксперт: Азербайджанский газ станет дополнительным источником для обеспечения Сербии

В связи со строительством интерконнектора Сербия-Болгария и доступом Сербии к энергоносителям из Каспия, в том числе и газа, доставляемого в Европу по ЮГК, партнерство между Азербайджаном и Сербией углубляется.

Энергетические потребности стран Европы, в том числе Сербии растут с каждым днем, и азербайджанский газ станет дополнительным источником для обеспечения потребностей этой страны.

Об этом Report заявил сербский политолог, научный сотрудник Института европейских исследований Стеван Гайич.

"Сербская экономика и промышленность нуждается в большей энергии, потребности постоянно растут, поэтому азербайджанский газ более чем приветствуется", - сказал он.

По его словам, строительство интерконнектора Сербия-Болгария, доступ к энергоносителям из новых источников, в том числе каспийскому газу, доставляемому в Европу по ЮГК, позволит углубить партнерство между Азербайджаном и Сербией.

"Мы не знаем, что будет в Восточной Европе после войны, какие идеи могут быть у НАТО относительно трубопроводов, поэтому хорошо иметь более одного источника природного газа, в этом отношении Сербия рассматривает Азербайджан, как надежного партнера", - сказал он, добавив, что это партнерство имеет довольно хорошие перспективы для расширения.

Что касается интерконнектора между Сербией и Болгарией, то этот проект в основном осуществлялся ЕС, сказал эксперт, добавив, что у Сербии уже есть ресурс поставок газа. Газопровод "Турецкий поток", по сути являющийся ребрендингом "Южного потока", доставляет газ в Болгарию, откуда он может по связывающей трубе попасть в Сербию.

"Конечно, Сербия должна иметь альтернативные ресурсы. Хорошо, что в стране создается и этот интерконнектор с Болгарией, и существуют другие трубопроводы: нефтепровод, который проходит через Венгрию и является частью старого нефтепровода "Дружба", проходящего через Украину, недавно запущенный Турецкий поток", - заключил Стеван Гайич.