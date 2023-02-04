О нас

Эксперт: Азербайджанский газ станет дополнительным источником для обеспечения Сербии

Эксперт: Азербайджанский газ станет дополнительным источником для обеспечения Сербии В связи со строительством интерконнектора Сербия-Болгария и доступом Сербии к энергоносителям из Каспия, в том числе и газа, доставляемого в Европу по ЮГК, партнерство между Азербайджаном и Сербией углубляется.
Внешняя политика
4 февраля 2023 г. 09:16
Эксперт: Азербайджанский газ станет дополнительным источником для обеспечения Сербии

Энергетические потребности стран Европы, в том числе Сербии растут с каждым днем, и азербайджанский газ станет дополнительным источником для обеспечения потребностей этой страны.

Об этом Report заявил сербский политолог, научный сотрудник Института европейских исследований Стеван Гайич.

"Сербская экономика и промышленность нуждается в большей энергии, потребности постоянно растут, поэтому азербайджанский газ более чем приветствуется", - сказал он.

По его словам, строительство интерконнектора Сербия-Болгария, доступ к энергоносителям из новых источников, в том числе каспийскому газу, доставляемому в Европу по ЮГК, позволит углубить партнерство между Азербайджаном и Сербией.

"Мы не знаем, что будет в Восточной Европе после войны, какие идеи могут быть у НАТО относительно трубопроводов, поэтому хорошо иметь более одного источника природного газа, в этом отношении Сербия рассматривает Азербайджан, как надежного партнера", - сказал он, добавив, что это партнерство имеет довольно хорошие перспективы для расширения.

Что касается интерконнектора между Сербией и Болгарией, то этот проект в основном осуществлялся ЕС, сказал эксперт, добавив, что у Сербии уже есть ресурс поставок газа. Газопровод "Турецкий поток", по сути являющийся ребрендингом "Южного потока", доставляет газ в Болгарию, откуда он может по связывающей трубе попасть в Сербию.

"Конечно, Сербия должна иметь альтернативные ресурсы. Хорошо, что в стране создается и этот интерконнектор с Болгарией, и существуют другие трубопроводы: нефтепровод, который проходит через Венгрию и является частью старого нефтепровода "Дружба", проходящего через Украину, недавно запущенный Турецкий поток", - заключил Стеван Гайич.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Expert: Azerbaijani gas to become additional supply source for Serbia

Другие новости из категории

В мексиканской прессе в очередной раз разоблачена клевета армянской стороны
ФотоВ мексиканской прессе в очередной раз разоблачена клевета армянской стороны
4 февраля 2023 г. 08:29
Посол: Британия является одним из основных партнеров Азербайджана в энергетической сфере
Посол: Британия является одним из основных партнеров Азербайджана в энергетической сфере
3 февраля 2023 г. 18:26
Создана рабочая группа Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия
Создана рабочая группа Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия
3 февраля 2023 г. 16:07
Еврокомиссар: ЮГК останется одним из стабильных и конкурентоспособных источников газа, поставляемого в ЕС
Еврокомиссар: ЮГК останется одним из стабильных и конкурентоспособных источников газа, поставляемого в ЕС
3 февраля 2023 г. 15:30
Глава МИД проинформировал министра иностранных дел и торговли Венгрии о ситуации на Лачынской дороге
Глава МИД проинформировал министра иностранных дел и торговли Венгрии о ситуации на Лачынской дороге
3 февраля 2023 г. 15:19
Кадри Симсон: ЕС и Азербайджан уже поддерживают очень успешное сотрудничество
Кадри Симсон: ЕС и Азербайджан уже поддерживают очень успешное сотрудничество
3 февраля 2023 г. 15:06
Джейхун Байрамов встретился с венгерским коллегой
ФотоДжейхун Байрамов встретился с венгерским коллегой
3 февраля 2023 г. 14:38
Посол Великобритании: Надеемся на расширение связей с Азербайджаном в сфере энергетики
Фото Посол Великобритании: Надеемся на расширение связей с Азербайджаном в сфере энергетики
3 февраля 2023 г. 12:27
Президент Ильхам Алиев принял министра окружающей среды и энергетической безопасности Италии
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял министра окружающей среды и энергетической безопасности Италии
3 февраля 2023 г. 12:22
Азербайджан подпишет протокол международной конвенции о полной отмене смертной казни
Азербайджан подпишет протокол международной конвенции о полной отмене смертной казни
3 февраля 2023 г. 12:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi