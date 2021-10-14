Американский эксперт: Азербайджан продемонстрировал приверженность принципам и ценностям ДН

Причина продления председательства Азербайджана в Движении Неприсоединения (ДН) заключалась как в четкой приверженности страны основным приоритетам организации, так и в их реализации.

Причина продления председательства Азербайджана в Движении Неприсоединения (ДН) заключается как в четкой приверженности страны основным приоритетам организации, так и в их реализации.

Об этом Report заявила американский журналист, аналитик по национальной безопасности и юрист Ирина Цукерман.

“На практическом уровне руководство Азербайджана помогло создать базу данных для удовлетворения гуманитарных потребностей других членов ДН. Это важно по двум причинам: во-первых это создало путь для эффективного сотрудничества, прозрачности и подотчетности в удовлетворении самых острых потребностей, а во-вторых, это помогло продвинуться от стадии обсуждений к результатам, что часто бывает трудно на международных форумах, особенно с участием большого числа стран. Это является иллюстрацией ориентированного на результат направления, которое Азербайджан берет на себя”, - сказала она.

По ее словам, Азербайджан подает пример, жертвуя средства на нужды других государств-членов и добиваясь доступа бедных стран к вакцинам от COVID-19.

Она также подчеркнула выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на мероприятии высокого уровня, посвященного 60-летию ДН: “Президент Алиев в своем выступлении продемонстрировал лидерство Азербайджана в отношении эффективного управления практическими вопросами, а также его приверженность принципам и ценностям, лежащим в основе ДН".

В более широком плане президент Ильхам Алиев отметил приверженность Баку основополагающим принципам организации, включая суверенитет и территориальную целостность, и привел победу Азербайджана и мирный процесс после Второй Карабахской войны в качестве примера пропорционального и законного реагирования на внешнюю агрессию, который полностью укладывается в рамки, поддерживаемые ДН, заключила она.