О нас
Report Georgia
Аудио новости

Американский эксперт: Азербайджан продемонстрировал приверженность принципам и ценностям ДН

Американский эксперт: Азербайджан продемонстрировал приверженность принципам и ценностям ДН Причина продления председательства Азербайджана в Движении Неприсоединения (ДН) заключалась как в четкой приверженности страны основным приоритетам организации, так и в их реализации.
Внешняя политика
14 октября 2021 г. 12:35
Американский эксперт: Азербайджан продемонстрировал приверженность принципам и ценностям ДН

Причина продления председательства Азербайджана в Движении Неприсоединения (ДН) заключается как в четкой приверженности страны основным приоритетам организации, так и в их реализации.

Об этом Report заявила американский журналист, аналитик по национальной безопасности и юрист Ирина Цукерман.

“На практическом уровне руководство Азербайджана помогло создать базу данных для удовлетворения гуманитарных потребностей других членов ДН. Это важно по двум причинам: во-первых это создало путь для эффективного сотрудничества, прозрачности и подотчетности в удовлетворении самых острых потребностей, а во-вторых, это помогло продвинуться от стадии обсуждений к результатам, что часто бывает трудно на международных форумах, особенно с участием большого числа стран. Это является иллюстрацией ориентированного на результат направления, которое Азербайджан берет на себя”, - сказала она.

По ее словам, Азербайджан подает пример, жертвуя средства на нужды других государств-членов и добиваясь доступа бедных стран к вакцинам от COVID-19.

Она также подчеркнула выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на мероприятии высокого уровня, посвященного 60-летию ДН: “Президент Алиев в своем выступлении продемонстрировал лидерство Азербайджана в отношении эффективного управления практическими вопросами, а также его приверженность принципам и ценностям, лежащим в основе ДН".

В более широком плане президент Ильхам Алиев отметил приверженность Баку основополагающим принципам организации, включая суверенитет и территориальную целостность, и привел победу Азербайджана и мирный процесс после Второй Карабахской войны в качестве примера пропорционального и законного реагирования на внешнюю агрессию, который полностью укладывается в рамки, поддерживаемые ДН, заключила она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке US expert: Azerbaijan demonstrated commitment to principles and values behind NAM

Самое читаемое

Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве с банковскими картами
ФотоПолиция задержала подозреваемых в мошенничестве с банковскими картами
13 октября 2021 г. 11:54
Тяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
ФотоТяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
13 октября 2021 г. 08:49
Тяжелое ДТП в Баку: 16 пострадавших помещены в больницу
Тяжелое ДТП в Баку: 16 пострадавших помещены в больницу
13 октября 2021 г. 11:39
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
7 октября 2021 г. 21:16
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
8 октября 2021 г. 17:29
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
9 октября 2021 г. 17:45
Названы имена погибших в ДТП с участием автобуса, 25 человек получили ранения
Названы имена погибших в ДТП с участием автобуса, 25 человек получили ранения
13 октября 2021 г. 16:13
Израильский эксперт: Иран раздражает независимый внешнеполитический курс Азербайджана
Израильский эксперт: Иран раздражает независимый внешнеполитический курс Азербайджана
8 октября 2021 г. 11:58
В Москве завершилась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
ФотоВ Москве завершилась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
13 октября 2021 г. 13:35
Президент Азербайджана выступил на заседании высокого уровня Движения неприсоединения
Президент Азербайджана выступил на заседании высокого уровня Движения неприсоединения
11 октября 2021 г. 23:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi