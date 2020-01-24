Экс-президент Сената Швейцарии: Азербайджан - миролюбивая страна

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"Азербайджан может налаживать хорошие отношения с соседями".

Об этом на полях проходящего в Давосе Всемирного экономического форума сказал Report экс-президент Совета кантонов Федерального собрания Швейцарии (Сенат) Филиппо Ломбарди.

Он назвал важным активное участие в Давосе Каспийского региона: "Обсуждения, проведенные во время Каспийской недели, имеют большое значение. Давос – место встречи многих сильных государств. По этой причине проведение Каспийской недели именно здесь очень важно, и всестороннее участие здесь представителей Каспийского региона имеет большое значение".

Филиппо Ломбарди коснулся важности данной платформы для реализации проекта Шелкового пути: "Во время Каспийской недели проводятся панели, "круглые столы" и другие подобного рода мероприятия по важным вопросам. Имеющие отношение к проекту Шелкового пути страны должны взаимовыгодно интегрироваться. Это общий проект, однако в вопросах, связанных с принятием решений или касающихся ответственности, не все страны участвуют в равной мере. По этой причине необходим диалог. Очень важно объединять здесь политиков, бизнесменов, научных деятелей и журналистов. Потому что Шелковый путь значим не только с точки зрения торговых вопросов, но в то же время базы идей, вопросов культуры".

Экс-президент Сената заявил, что является близким другом Азербайджана: "Я один из близких друзей Азербайджана. Азербайджан в достаточной мере интегрировал в Каспийский регион. Азербайджан на высоком уровне представлен и на Каспийской неделе. Я долгое время руководил группой дружбы в парламенте Швейцарии. Между Азербайджаном и Швейцарией много схожего. Как и в Швейцарии, в Азербайджане много высоких гор, зеленых равнин, и у нас, и у вас бывает и очень жарко, и очень холодно. Люди в Азербайджане очень позитивно настроены, им, как и нам, присущ горный дух, дух бодрости. Вообще, я считаю, что дети гор бывают очень миролюбивыми, потому что горы сближают людей, а не разделяют их. И это помогает им хорошо уживаться с окружающими, соседями".