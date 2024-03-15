Экс-премьер Кыргызстана: Для восстановления системы здравоохранения нужны совместные усилия

Мировое сообщество должно мобилизовать усилия для восстановления системы здравоохранения, которая в настоящее время переживает кризис.

Мировое сообщество должно мобилизовать усилия для восстановления системы здравоохранения, которая в настоящее время переживает кризис.

Как передает Report, об этом заявил экс-премьер Кыргызстана Джоомарт Оторбаев на панельной дискуссии в рамках XI Глобального Бакинского форума.

"Современная система здравоохранения находится в хрупком состоянии. Пандемия коронавируса нового типа конечно же стала большим потрясением для всего человечества. Предпринятые для борьбы с распространением вируса меры в общей сложности обошлись в 50 млрд долларов, погибли около 1,8 млн человек. Но не стоит забывать, что есть более серьезные и затяжные заболевания, такие как туберкулез. От этой болезни ежегодно погибают 1,2 млн человек", - сказал он.

По его словам, для борьбы с туберкулезом нужно не только выделять средства на профилактику, диагностику, лечение и уход, но и повысить осведомленность о губительных последствиях этой болезни.