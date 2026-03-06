Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Эдмондо Чириелли: Атака Ирана на Нахчыван — преступное действие

    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 14:42
    Эдмондо Чириелли: Атака Ирана на Нахчыван — преступное действие

    Заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли решительно осудил удары иранских беспилотников по Нахчывану, в результате которой пострадали четыре человека и был нанесен ущерб гражданской инфраструктуре.

    Как сообщает Report, об этом замминистра сказал в заявлении для СМИ.

    "В связи с этим крайне серьезным инцидентом выражаю полную солидарность с правительством и народом Азербайджана. Удары по гражданской инфраструктуре являются неприемлемым, безответственным и преступным действием. Это – продолжение серии террористических атак, осуществляемых Ираном в последние дни на Ближнем Востоке. Преднамеренные ракетные и дроновые удары по инфраструктуре и гражданскому населению совершаются с полным игнорированием всех норм международного права",- сказал он.

    Член партии "Братья Италии" и комитета по иностранным делам парламента Найке Группиони, в свою очередь, заявила, что террористические атаки на гражданские объекты недопустимы и должны получать решительное и недвусмысленное осуждение.

    "Италия решительно работает вместе с международными партнерами, чтобы помочь предотвратить дальнейшую эскалацию и поддержать все шаги, укрепляющие стабильность, безопасность и диалог на Южном Кавказе. Правительство во главе с Джорджией Мелони активно участвует в этом процессе, осознавая стратегическую важность стабильности в регионе. В такие деликатные моменты от каждого требуется чувство ответственности: международные кризисы не могут стать поводом для споров или политических игр. Безопасность граждан и международная стабильность требуют серьезности, единства и уважения к институтам", - сказала она.

