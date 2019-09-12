Э.Мамедъяров встретился с президентом ПАСЕ

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилианом Мори Паскье в рамках ее официального визита в Азербайджан.

На встрече Паскье высоко оценила прием со стороны главы государства и отметила, что провела плодотворный обмен мнениями с Президентом Азербайджанской Республики и спикером парламента о текущем состоянии отношений с Азербайджаном, текущем уровне развития и перспективах сотрудничества.

Мамедъяров подчеркнул важность взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и ПАСЕ, отметив заинтересованность азербайджанской стороны в продолжении сотрудничества с Советом Европы и его институтами.

Паскье также рассказала о реформах, проведенных в Совете Европы, в том числе о новых механизмах решения проблем, возникающих в организации.

Говоря о 70-летии Совета Европы, Л.Паскье выразила благодарность за поддержку в проведении такого мероприятия в Азербайджане в рамках своего визита.

В ходе беседы Мамедъяров проинформировал Л. Паскье о текущей ситуации на переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Стороны также обменялись мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.