Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с председателем Палаты депутатов Национального конгресса Аргентины Эмилио Монзо.

Как передаёт Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, Э.Монзо, выразив благодарность за искренний приём, отметил встречи, проведённые с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Милли Меджлиса Азербайджана, и подчеркнул плодотворный обмен мнениями с точки зрения развития сотрудничества между двумя странами.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение нынешним состоянием отношений между Азербайджаном и Аргентиной. Стороны подчеркнули важность взаимных визитов высокопоставленных чиновников между двумя странами с точки зрения развития отношений.

Э.Мамедъяров отметил свой недавний визит в Аргентину в марте 2019 года и отметил плодотворные встречи, проведённые в ходе визита, а также развитие двусторонних отношений в различных областях.

Отметив важную роль, которую парламентская дипломатия играет в развитии отношений, Э.Мамедъяров выразил надежду, что нынешний визит будет способствовать развитию отношений между двумя странами.

Э.Монзо высоко оценил недавний визит министра Э.Мамедъярова в Аргентину и состоявшуюся двустороннюю встречу, и отметил, что его нынешний визит предоставил хорошую возможность поближе познакомиться с Азербайджаном.

На встрече стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.