Глава МИД: У членов ВТО есть свои требования, и во многих случаях они не устраивают Азербайджан

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров прокомментировал возможности вступления страны во Всемирную Торговую Организацию (ВТО).

Как заявил глава МИД в интервью ряду СМИ Азербайджана, включая агентство "Report", по итогам 2015 года, у членов ВТО есть свои требования, и во многих случаях они не устраивают Азербайджан.

"Наше желание заключается в том, чтобы для Азербайджана были представлены приемлемые условия. Для нас не важно время, важно то, чтобы условия не нанесли ущерба нашей стране, ненефтяному сектору", - отметил глава МИД.

Э.Мамедъяров подчеркнул, что цель страны заключается в том, чтобы сначала диверсифицировать экономику, после чего завершить вопрос членства в ВТО.