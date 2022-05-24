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Боррелл приветствует проведение трехсторонней встречи между Азербайджаном, ЕС и Арменией

Боррелл приветствует проведение трехсторонней встречи между Азербайджаном, ЕС и Арменией Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Джозеф Боррелл приветствует проведение трехсторонней встречи между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и прем
Внешняя политика
24 мая 2022 г. 10:18
Боррелл приветствует проведение трехсторонней встречи между Азербайджаном, ЕС и Арменией
Жозеп Боррель

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Джозеф Боррелл приветствует проведение трехсторонней встречи между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Как передает Report, об этом Боррелл написал в Twitter.

"Приветствуем 3-ю трехстороннюю встречу, организованную президентом Европейского Совета с лидерами Армении и Азербайджана в Брюсселе. Надеемся увидеть конкретные шаги, которые поддерживают динамику на пути к устойчивому миру. ЕС продолжает активно участвовать в усилиях по установлению мира и примирению в регионе", - говорится в публикации.

Отметим, что 22 мая в Брюсселе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

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Версия на английском языке Borrell welcomes trilateral meeting between Azerbaijan, EU, Armenia

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