Джейхун Байрамов высоко оценил проекты British Council в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял главу местного представительства Британского совета Самра Шаха в связи с завершением его деятельности в стране

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял главу местного представительства Британского совета (British Council) Самра Шаха в связи с завершением его деятельности в стране.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Дж.Байрамов отметил важность сотрудничества между Азербайджаном и Британским советом, высоко оценил проекты в сфере образования и культуры, которые организация реализует в стране последние 28 лет.

Глава МИД пожелал С.Шаху успехов в дальнейшей работе, а также выразил уверенность в полезном и плодотворном сотрудничестве с новым главой представительства Британского совета.

В свою очередь, его собеседник с удовольствием рассказал о проведенной в стране работе и поделился приятными воспоминаниями.

Стороны также обсудили другие вопросы.